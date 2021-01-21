Tunceli'de arızalara giden ekiplerin kar ve soğukla mücadelesi

Tunceli'de kar yağışı ile birlikte zaman zaman meydana gelen elektrik ve GSM hatlarındaki arıza nedeniyle, ekipler yer yer 1 metreyi aşan kar ve soğuk hava ile mücadele ediyor.
Bir çok ilde olduğu gibi geçtiğimiz hafta Tunceli'de de yoğun kar yağışı etkili oldu. 4 gün süren yağış ile birlikte özellikle yüksek rakımlı bir çok bölgede kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kentteki yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde elektrik ve GSM hatlarında arızalar meydana getirdi. Arızaları gidermek için şirketlerin saha görevlileri yer yer 1 metreyi aşan kar , tipi ve fırtınaya rağmen sahada çalışma yürüttü. Ekipler, zaman zaman soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi de geçirdi. Son olarak Pülümür ilçesi Dağyolu bölgesindeki arızaya müdahale eden ekipte yer alan 2 kişi donma tehlikesiyle ilçe sağlık merkezine götürülerek müdahalesi yapıldı.
Ekiplerin kar ve soğuk hava ile mücadelesi ise arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.