Tunceli’de “Karla Mücadele” ekipleri kapalı köy yolları için 24 saat çalışma yürütüyor

Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 26 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü bildirildi.

Tunceli’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren 45 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 150’ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekip ve iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonucu yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

İl genelinde halen ulaşıma kapalı bulunan 26 köy yolunu açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.