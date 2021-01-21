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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Valisi Özkan, sporculara kayak takımı hediye etti

İHA

Tunceli Valisi Özkan, sporculara kayak takımı hediye etti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, antrenman yapabilmeleri için sporculara kayak takımı hediye etti.
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 16 kayak sporcusunu makamında kabul etti. Ziyarette sporcularla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Vali Özkan, Ovacık İlçesi’nde antrenman yapabilmeleri için onlara kayak takımı hediye etti.
Sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Sporcularımızın her zaman yanında olacağız, kendilerini yetiştiren öğretmenlerine, antrenörlerine ve anne, babalarına teşekkür ediyorum. Sporcularımızın ileriki zamanlarda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum” dedi.

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