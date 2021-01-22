Bakan Yardımcısı Birinci'den, DHA fotoğrafı ile `filyasyon ekibi´ paylaşımı

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TUNCELİ, (DHA)SAĞLIK Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA), Tunceli'de filyasyon ekibi ile yaptığı haberin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filyasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, DHA muhabiri Serhat Ozan Yıldırım'ın Tunceli'de filyasyon ekipleriyle yaptığı, 'Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi' başlıklı haberin fotoğrafını, sosyal medya hesabından paylaştı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Tunceli kırsalındaki filyasyon ekiplerinin, havadan çekilmiş beyaz tulumlu fotoğrafını Apollo-11 uzay aracı ekibinin ayak bastığı anlarla kıyaslayan Bakan Yardımcısı Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filyasyon ekiplerimizin Covid 19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin."DHA-Genel Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)

2021-01-22 16:17:59



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