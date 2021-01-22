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Bakan Koca, DHA'nın görüntüleriyle filyasyon ekiplerinin mücadelesini paylaştı

DHA

Bakan Koca, DHA'nın görüntüleriyle filyasyon ekiplerinin mücadelesini paylaştı


TUNCELİ, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Tunceli'de görüntülediği filyasyon ekiplerinin çalışmalarını, sosyal medya hesabında 'Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor' mesajıyla paylaştı.
Tunceli'de filyasyon ekiplerinin karlı yollarda hastaya ulaşma mücadelesi DHA muhabiri Serhat Ozan Yıldırım tarafından görüntülenip, haberleştirilmesi, sağlık görevlilerinin zorlu mücadelesini ortaya koydu. Görüntüler, çok sayıda basın ve yayın kuruluşunun yanı sıra sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından DHA görüntülerini, 'Salgının yıkıcı etkisini durdurmak için filyasyon ekibimiz çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar. Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor' mesajıyla paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli TUNCELİ, (DHA)
2021-01-22 20:16:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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