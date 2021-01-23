Tunceli’de ağlayan kayalar, buz tuttu

Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde yer alan ve sürekli su damladığı için halk arasında “Ağlayan Kayalar” olarak bilinen 20 metre uzunluğundaki kayalar buz tuttu.

Meteorolojinin kar yağışının ardından uyardığı, soğuk hava dalgası Tunceli'de de etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 20 derecenin üzerinde seyrettiği kentte Tunceli Erzincan karayolunun 50. kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan ve 20 metre yükseklikteki kayalar da buz tuttu. Ağlayan kayalar olarak silinen dört mevsim ziyaretçisi eksik olmayan kayaların buz tutması ayrı bir güzellik oluştur.

Ağlayan kayaların buz tutmuş halini görmek için giden Düzgün Güney, “Buranın manzarası çok güzel. Kayaların buz tutması ayrı bir güzellik oluşturmuş. Bu güzelliği görmek için geldik” dedi.

Kayaların donmuş halini gördüklerini belirten Gündoğan Çağ ise “Kar yağışı durdu. Hava sıcaklıkları eksilere kadar düştü. Bu sebeple yazın su damlacıkları oluşturan bu kayalıkta buz kütleleri oluşmuş. Görsel bir güzelliği var. Biz de buraya gelip bu güzellikleri anı olarak saklıyoruz” diye konuştu.

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