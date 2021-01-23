Tunceli’de bir sığınak imha edildi

Tunceli’nin Ovacık kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda bir sığınak imha edildi, çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık kırsalında gerçekleştiren operasyonda 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde, 1 adet bilgisayar, 3 adet sözde örgüt bağış koçanı ve muhtelif miktarda dijital meteryal ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.