Tunceli’de bir sığınak imha edildi

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Tunceli’nin Ovacık kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda bir sığınak imha edildi, çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık kırsalında gerçekleştiren operasyonda 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde, 1 adet bilgisayar, 3 adet sözde örgüt bağış koçanı ve muhtelif miktarda dijital meteryal ele geçirilmiştir” denildi.

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