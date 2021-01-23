Tunceli'de, teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/OVACIK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'in Ovacık kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerine yönelik Ovacık kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit etti. Sığınakta yapılan aramada bilgisayar, 3 adet 'örgüt bağış koçanı' ve dijital materyal ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, teröristlerin kullandığı sığınağı ise kullanılamaz hale getirdi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-23 19:42:46
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