Tunceli'de mutasyona uğramış virüs şüphesi; numune Ankara'ya gönderildi

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslılarıyla birlikte karantinaya alınan sağlık çalışanından alınan numuneler, mutasyona uğramış virüs şüphesiyle, Ankara'ya gönderildi.

Tunceli'de, bir sağlık çalışanı görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrasında rahatsızlandı. Boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testi yapılan sağlık çalışanın testi pozitif çıktı. Sağlık çalışanı ve temaslı oldukları kişiler karantinaya alındı. Mutasyonu uğramış virüs şüphesi nedeniyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Numunelerin incelenmesinin ardından virüsün, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüsün türü olup, olmadığı ortaya çıkacak. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-01-24 11:40:42



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