Tunceli’de baraj gölü dondu

Tunceli’de hava sıcaklıklarının eksilere düşmesiyle kent merkezine kadar uzanan baraj gölünün büyük kısmı dondu. Martı ve karabataklar buzun üzerinde gezindi.

Tunceli’ne kar yağışının kesilmesinin ardından kent genelinde hava sıcaklıkları eksi 20’lere kadar düştü. Birçok şelale ve çeşmenin donduğu kentte merkeze kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü’nün büyük bölümü de buz tabakasıyla kaplandı.Barajın buz tutan kısımlarında martı ve karabataklaryürürken, bazı vatandaşlar o anları görüntülemek için baraj gölü kıyısına indi.

Buz tutan baraj gölü nedeniyle martı ve kuşların buz üzerinde yürüdüğünü belirten Hasan Bra, “Kuşlar suda değil buz üzerinde yürüyor. Havanını soğukluğunu en iyi de bu tarifliyor” dedi.

Fotoğraf çekimi için baraj gölü kıyısına inen Gündoğan Çağ ise, “Şu anda baraj gölüne yakın bir yerdeyiz. Barajın üzerini komple buz tutmuş. Martılar ve karabataklar buzun üzerinde. Sıcaklıklar son bir haftadır eksilere düştü. Biz de gelip fotoğralamak istedik. Güzel görüntüler çıktı” diye konuştu.

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