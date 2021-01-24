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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ovacık'ta kayak merkezi tatilcilerle doldu

DHA

Ovacık'ta kayak merkezi tatilcilerle doldu


Serhat Ozan YILDIRIM/ OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından kayak merkezinde sezon açıldı. Ovacık Kayak Merkezi'nin otelinde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasıyla ve sömestir tatilini fırsat bilenler, pistleri doldurdu. 
Tunceli'de Ovacık ilçesinde 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın eteklerinde 5 yıl önce Gençlik Spor Bakanlığı'nca 4 milyon 500 bin TL'ye yaptırılan Ovacık Kayak Merkezi, bölgenin önemli kış turizm merkezleri arasında yer almaya başladı. Yılın beş ayında kar kayağı, diğer aylarda ise çim kayağı fırsatı sunan kayak merkezi, 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti ile acemiler ve yeni başlayan kayakçılar için 300 metre uzunluğundaki pisti, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ve 35 odalı 70 yataklı konaklama tesisi hizmet veriyor. Kayak merkezi ve ilçede bulunan otellerde konaklayan, kısıtlamadan muaf tutulan turistler pistleri doldurdu. Tatilciler salgın kurallarına uyarak kayağın keyfini çıkarıyor. Ayrıca bölgeye gelen foto modellerde kayak merkezinde oluşan renkli görüntüler eşliğinde fotoğraf çektirdi.
'KESİNLİKLE ULUDAĞ DEĞİL, TUNCELİ'
Ovacık ilçesinin doğası ve kar kalitesiyle muhteşem bir yer olduğunu belirten Dila Sultan Mengeç, "Her şeyi doğal ve muhteşem. Ben tek kelimeyle buraya bayıldım. Çok farklı kayak merkezlerine gittim. Özellikle insanlar Uludağ'ı çok fazla biliyor ve tercih ediyor. Kesinlikle burası daha güzel. Kesinlikle Tunceli´yi tercih etsinler. Buraya gerçekten bayılacaksınız, yoğun kalabalıktan uzak hem sakin hem de manzarayla iç içesiniz" dedi.
'PARAŞÜTLE UÇARKEN ALTA KAYAK YAPANLARI GÖRMEK HARİKA'
Ovacık kayak merkezinde yamaç paraşütü yapmanın büyük bir keyif verdiğini söyleyen yamaç paraşütü ve dalış eğitmeni Suat Toksun, "Yıllardır buraya gelirim. Yamaç paraşütü yaparım. Gerçekten çok güzel bir keyif. Hatta şu karşıdaki yüksek rakımlı dağlardan da uçmayı düşünüyorum. Yamaç paraşütüyle ilgilenen arkadaşlar, burayı gelsin görsün. Doğası, karı ve bitki örtüsü çok güzel. Türkiye'de birçok ilde hatta yurtdışında da uçtum ama Ovacık ilçesi ayrı bir keyif verdi. Altınızda kayak yapan insanlar olduğu zaman havadan uçup da onlara eşlik etmek ayrı bir keyif. Her sene geliyoruz ve geleneksel bir hale getirdik. Hem kayağımızı yapıp hem uçuş yapmak hem de Munzur suyunda yüzmek çok büyük bir keyif" diye konuştu.
Hafta sonları keyifli zaman geçirmek için kayak merkezinde soluğu aldığını söyleyen Barış İmre de, şunları söyledi:
"Pazartesi gününe kadar otelde konaklayacağız. Ovacık ilçemiz her mevsim çok güzel, kış ayında bambaşka bir güzelliği var. Kayak merkezinde zamanımızı geçiriyoruz. Kısıtlama olmasına rağmen otellerde yer yok. Pist kısa olmasına rağmen özellikle bizim gibi amatörler için çok iyi. Türkiye'nin en kaliteli karına sahip. Pandemi süreci bittikten sonra herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler, bu güzellikleri görsünler. Çok keyif alarak hafta sonlarını burada geçiriyoruz."DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-24 13:19:31

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