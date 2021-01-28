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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Gülistan ile ilgili aile, mahkeme çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı

İHA

Kayıp Gülistan ile ilgili aile, mahkeme çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı

Tunceli'de kayıp olan Gülistan Doku ile bağlantılı olan ve dosyada şüpheli olarak yer alan Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babasının yargılandığı dava sonrası aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anlatarak, umutlarının arttığını dile getirdi.
Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kayıp Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Z.A.'nın üvey babası E.Y. hakkında gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması görüldü. Duruşmaya, meslekten ihraç edilen E.Y. katılmazken, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ın babası Halit, Ablası Aygül ve Avukatı Ali Çimen katıldı. Duruşma şüpheli E.Y.'nin talimatla ifadesinin alınmasına karar verilerek Nisan ayına erteledi.
Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan Doku Ailesi’nin Avukatı Ali Çimen, “Müvekkil Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Buna ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma vardı. Bu soruşturma dosyasının failleri Twitter üzerinden Gülistan Doku’nun intihara meyilli olduğunu göstermek için bazı evraklar paylaştı. Bu evraklar şimdiye kadar soruşturma dosyamızın içinde yoktu. Bu evrakı kamu görevlisi sıfatıyla ele geçirmişti. Buna ilişkin bir yargılama yapıldı. Diğer yandan yine Aygül Doku’ya yönelik Aygül Doku’nun kardeşinin dosyasını takip etmesinden rahatsız olan şüpheliler, Aygül Doku’yu sık sık tehdit ettiler. Yine soruşturma dosyasının insan öldürme şeklinde düşünülmemesi için Gülistan Doku’ya intihara meyilli olarak göstermişti. Buna ilişkin bir yargılama yapıldı. Kendisi duruşmaya katılmadı" dedi.
Avukat Çimen, ailenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde de etkili bir süreç yürütüleceği yönünde söz aldığını söyledi.

Abla Aygül Doku: “Ailem cumhurbaşkanı ile görüşmeden umutlu”
Ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değinen kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, “Sayın cumhurbaşkanımızla ailem görüşmeden çok mutlu, umutlu kalmış. Ailemin umutları büyük. Bu güne kadar birçok yetkiliyle görüştük. Ailemin bu sefer farklı şekilde umutlu olduğunu görüyorum. Cumhurbaşkanımız bize kızımızı bulacak. Bize bu günleri yaşatanlar yargı önünde hesap verecekler diyorlar. Ben de telefonla görüştüğümde her yıl şu cümleyi kuruyordum beynimde. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gülistan bulunacak desin kesin bulunacaktır. Devletin tüm imkanları ellerinde. Sayın cumhurbaşkanımıza aynısını söyledim. Gülistan Doku bulunsun dediğinde bulunacak. O cümleyi kurduktan sonra umudumu yitirmedim, bütün aramalar devam edecek. Elimden ne varsa sonuna kadar götüreceğim. Biz de bu cümleye inanıyor ve güveniyoruz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın intihar ettiği iddia edilen köprü üzerindeki fotoğrafa da uzun uzun baktığını belirten Doku, “O çok önemli bir detaydı. Şu ana kadar hiçbir yetkili bize bunu demedi. Annem o fotoğrafı gösterdiğinde bu Gülistan’a benzemiyor dedi. Bu şu demek oluyor. Gülistan aslında o köprüye gitmedi. Bir cinayete kurban gitti. Yaşasa bir yerden çıkacaktı. İntihar değil bu kız Gülistan’a benzemiyor dediği anda o da artık aile gibi düşünüyor. Bu da bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.
Baba Halit Doku ise Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinde kızının bulunacağı yönünde umutlarının arttığını söyledi.

Davanın geçmişi
Gülistan Doku’nun kaybolması dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polis olan üvey babası E.Y hakkında abla Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle Tunceli Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilirken Yücel İçişleri Bakanlığı tarafından meslekten ihraç edilmişti.

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