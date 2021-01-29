88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi

DHA

88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan Hanife Şaşi'ye (88), evinde koronavirüs aşısı yapıldı. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır kızlarını ve torunlarını göremeyen Şaşi, aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki kızım ve torunlarım koronavirüsten dolayı buraya gelemiyorlar. Aşı oldum ve çok mutluyum inşallah herkes aşı olur" dedi.
Tunceli'de yaşayan 70 yıllık evli Hanife (88) Şasi, 80 yaş üstüne uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısını olmak için, rahatsızlığı nedeniyle sağlık kuruluşuna gidemedi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen sağlık personeli, Şasi'nin evine gitti. Eşi Hüseyin Şasi, 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamadan muaf tutulduğu saatte dışarıda olduğu için evinde yalnız olan Hanife Şasi, sağlık kontrolünden geçirilerek, aşılama öncesi bilgilendirildi. Aşı yapılan Şasi, yan etki ihtimaline karşı yarım saat gözetim altında tutuldu.
'VİRÜSTEN DOLAYI BURAYA GELEMİYORLAR'
Aşı olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden, Hanife Şaşi, koronavirüs nedeniyle uzun süredir çocuklarını ve torunlarını göremediğini belirterek, "Onları çok özledim. İki kızım var. Biri Mersin'de biri de yurt dışında yaşıyor. Virüsten dolayı buraya da gelemiyorlar. Ben aşı oldum ve çok mutluyum. İnşallah herkes de aşı olur" dedi.
Aşılamada görev yapan Dr. Burkay Kılıç, günde 10 ile 20 arasında aşı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Hasta yakınlarını arayıp onlardan bilgi alıyoruz. Daha sonra da adreslerini bulup, aşılarını uyguluyoruz. 30 dakika boyunca yanlarında bekliyoruz ve gözetim altında tutuyoruz. Hastaların çoğu bilinçli yaşlı hastalarımız. Konuya tam hakim olmadıkları için başta biraz çekiniyorlar ama daha sonra aşılarını oluyorlar ve mutlulukları göz önüne geliyor"DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-29 08:35:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Gülistan ile ilgili aile, mahkeme çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan ile ilgili aile, mahkeme çıkışı ...
Gülistan Doku'nun bilgilerinin sosyal medyada ifşası davasında sanık duruşmaya gelmedi
YEREL HABERLER Gülistan Doku'nun bilgilerinin sosyal medyada ifşası ...
Tunceli'de doğaya keklik ve yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de doğaya keklik ve yem bırakıldı
Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi
YEREL HABERLER Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi
Tunceli’de bin 650 rakımlı köye EBA Destek Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Tunceli’de bin 650 rakımlı köye EBA Destek Merkezi ...
Yaralanan tilki, kamp tesisine sığındı
YEREL HABERLER Yaralanan tilki, kamp tesisine sığındı
Keçilerin zorlu kış şartlarında karın doyurma mücadelesi
YEREL HABERLER Keçilerin zorlu kış şartlarında karın doyurma ...