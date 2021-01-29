Tunceli-Erzincan karayolu tırların geçişine kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli-Erzincan karayolu tırların geçişine kapatıldı

İHA

Tunceli-Erzincan karayolu tırların geçişine kapatıldı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan ile Tunceli’nin Pülümür arasındaki yol ikinci bir duyuruya kadar tırların geçişine kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, tırların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır” denildi.
Öte yandan bölgede ekiplerin düzenli olarak çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de kar bastırdı, 160 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'de kar bastırdı, 160 köy yolu kapandı
88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi
YEREL HABERLER 88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları ...
Kayıp Gülistan ile ilgili aile, mahkeme çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan ile ilgili aile, mahkeme çıkışı ...
Gülistan Doku'nun bilgilerinin sosyal medyada ifşası davasında sanık duruşmaya gelmedi
YEREL HABERLER Gülistan Doku'nun bilgilerinin sosyal medyada ifşası ...
Tunceli'de doğaya keklik ve yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de doğaya keklik ve yem bırakıldı
Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi
YEREL HABERLER Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi
Tunceli’de bin 650 rakımlı köye EBA Destek Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Tunceli’de bin 650 rakımlı köye EBA Destek Merkezi ...
Yaralanan tilki, kamp tesisine sığındı
YEREL HABERLER Yaralanan tilki, kamp tesisine sığındı
Keçilerin zorlu kış şartlarında karın doyurma mücadelesi
YEREL HABERLER Keçilerin zorlu kış şartlarında karın doyurma ...