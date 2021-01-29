Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun TIR geçişine kapatıldığını duyurdu.
Tunceli'de etkili olan kar yağışı, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Valilik, Erzincan il sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci duyuruya kadar TIR geçişlerine kapatıldığını açıkladı.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-29 11:38:03
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