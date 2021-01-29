Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı

DHA

Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. 
Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Çemişgezek ilçesinde 4, Hozat ilçesinde 18, Mazgirt ilçesinde 21, Nazimiye ilçesinde 21, Ovacık ilçesinde 34, Pertek ilçesinde 12, Pülümür ilçesinde 40 ve merkezde 10 olmak üzere toplam 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 
Öte yandan Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de TunceliErzincan yolunun Cankurtaran mevkisi ile Hozat ilçesine bağlı Demirkapı mevkisinde çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-29 13:27:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de iki ilçe arasındaki yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli’de iki ilçe arasındaki yol kar yağışı ...
Tunceli- Erzincan yolunda TIR geçişine kar engeli
YEREL HABERLER Tunceli- Erzincan yolunda TIR geçişine kar engeli
Tunceli-Erzincan karayolu tırların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli-Erzincan karayolu tırların geçişine kapatıldı
Tunceli'de kar bastırdı, 160 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'de kar bastırdı, 160 köy yolu kapandı
88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi
YEREL HABERLER 88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları ...
Kayıp Gülistan ile ilgili aile, mahkeme çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan ile ilgili aile, mahkeme çıkışı ...
Gülistan Doku'nun bilgilerinin sosyal medyada ifşası davasında sanık duruşmaya gelmedi
YEREL HABERLER Gülistan Doku'nun bilgilerinin sosyal medyada ifşası ...
Tunceli'de doğaya keklik ve yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de doğaya keklik ve yem bırakıldı
Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi
YEREL HABERLER Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi
Tunceli’de bin 650 rakımlı köye EBA Destek Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Tunceli’de bin 650 rakımlı köye EBA Destek Merkezi ...
Yaralanan tilki, kamp tesisine sığındı
YEREL HABERLER Yaralanan tilki, kamp tesisine sığındı
Keçilerin zorlu kış şartlarında karın doyurma mücadelesi
YEREL HABERLER Keçilerin zorlu kış şartlarında karın doyurma ...