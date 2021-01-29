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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

85 yaşındaki 67 yıllık çift evinde birlikte aşı oldu

İHA

85 yaşındaki 67 yıllık çift evinde birlikte aşı oldu

Tunceli’de 67 yıllık evli olan 85 yaşındaki çift, Covid19 tedbirleri kapsamında aşı farkındalığına destek olarak birlikte aşı yaptırdı.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de 85 yaş üzerindeki vatandaşlar, korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında evlerinde aşı oluyor. Bu kapsamda Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde yaşayan 67 yıllık evlilikleri bulunan 85 yaşındaki Şeref ve Kudret Ekici çiftinin ilk doz Covid19 aşısı evlerinde yapıldı. Sağlık çalışanlarının aşılama çalışmalarını ilçe kaymakamı Mehmet Güder de takip etti.
7 çocuk ve 15 torun sahibi Ekici çifti, kaymakam Güder ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, salgının bir an önce sona ermesi yönünde temennilerde bulunup, herkese aşı olmayı önerdi.
Ekici çiftine sağlıklı ömür temennilerinde bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, "Covid19 salgını ve aşılama sürecinde sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlıklar gösteriyor. Başımızın taçları olan yaşlılarımız için ilçemizde aşılama çalışmaları sürüyor. Biz de bu gün sağlık çalışanlarımızın aşı uygulayacağı Şeref amcamızın evine geldik. Hem aşı yapılırken yanlarında olalım istedik hem de yapılan aşı çalışmalarını görmek istedik. Birlikte güzel sohbetimiz oldu. Allah sağlıklı ömürler versin. Bu vesileyle bu zorlu süreçte fedakarlıkla görevlerini yürüten sağlık çalışanlarımıza, kolluk güçlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

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