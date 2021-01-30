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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu tüm araç geçişlerine açıldı

İHA

Kar nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu tüm araç geçişlerine açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapatılan TunceliErzincan karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden tüm araç geçişlerine açıldı.
Kentte 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan sınırı ile Tunceli’nin Pülümür ilçesi arasında yol ulaşıma tedbir amaçla kapatılmıştı. Kar yağışının etkisini yitirmesi ve kara yolları ekiplerinin çalışması ile yol temizlendi. Yapılan çalışmanın ardından önce küçük araçların ulaşımına açılan yol, şimdi de tüm araç geçişlerine yeniden açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun yağış ve görüş kaybı nedeniyle araç trafiğine kapatılan Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları sonucunda tüm araçların geçişine açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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