Tunceli’de yoğun kar yağışı, 250 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken merkezde ise 20 santime ulaştı.

Bölge genelinde birçok ilde olduğu gibi Tunceli’de de bir hafta aradan sonra tekrar etkisini gösteren kar yağışı sürüyor. 3 gündür devam eden ve özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yoğun olarak etkisini gösteren kar bu gece kent merkezine de yağdı. Kent merkezinde 20 santime ulaşan karın, ilçelerde yer yer tipinin de etkisiyle 2 metreye ulaştığı bildirildi.

Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 40, Mazgirt’te 49, Pülümür’de 40, Ovacık’ta 34, Pertek’te 27, Hozat’ta 22, Nazımiye’de 21, Çemişgezek ilçesinde ise 17 olmak üzere toplam 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karayolları 88. Şube Şefliği ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yoğun yağış nedeniyle enerji nakil hatlarında da zaman zaman arızalar meydana geldiği belirtildi.

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