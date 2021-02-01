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Tunceli’de çığ şelale gibi indi, o anlar kamerada

İHA

Tunceli’de çığ şelale gibi indi, o anlar kamerada

Tunceli’de çığın şelale gibi düşmesi kameralara yansıdı.
Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de son günlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerin yoğun kar yağışı aldığı kentte bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı da beyaza büründü. Doğal güzelliği görmeye gidenler ise çığ düşme anını kaydetti. Çığ, milli parkta şelale gibi inerek Munzur Çayı’na döküldü.
Vadide seyahat ederken çığın düşme anına denk geldiklerini belirten Hakan Garip ve Ali Hıdır Çelik, “Munzur Vadisi’nin karşı kıyısından adeta bir şelale gibi yol bularak Munzur Çayı’na aktı. O anları kamerayla kayıt altına aldık” dedi.
Öte yandan, meteoroloji de yoğun kar yağışı alan bölgelerde çığ düşme hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önerdi.

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