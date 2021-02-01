Tunceli’de ulaşıma kapalı 130 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 250 köy yolundan 120'si ulaşıma açılırken, 130'usu için çalışmanın 24 saat aralıksız sürdüğü bildirildi.

Tunceli’de önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde250 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 24 saat aralıksız çalışmasında yollardan 120’si ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 130 köy yolunun açılması için ekiplerin gece gündüz çalışma yaptığı bildirildi. Merkezde 23, Pülümür’de 24, Mazgirt’te 22, Ovacık’ta 21, Pertek’te 14, Hozat’ta 14, Nazımiye’de 7, Çemişgezek İlçesi’nde ise 5 köy yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Öte yandan, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri de TunceliErzincan ve Elazığ karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı akatırıldı.

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