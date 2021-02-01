Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı

Tunceli’de zorlu kış koşullarında yiyecek bulma sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı. Öte yandan domuz sürüsü ise kara yolundan geçerken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü, kentte zorlu kış koşullarında yaban hayatını desteklemek amacıyla memeli ve kanatlılar için kuru yonca, buğday ve arpadan oluşan 30 ton yem tedarik etti. 30 ton yemden 10 tonu ekipler tarafından karlı yollar aşılarak doğaya bırakıldı. Jandarma ekiplerinin desteğiyle de çalışmasını sürdüren ekiplerin geriye kalan 20 ton yemi de belirlenen bölgelere aralıklarla bırakacağı bildirildi.

Belirli bölgelerde yaban keçileri görüntülenirken Mazgirt ilçesinde de karayolundan geçen domuz sürüsü, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

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