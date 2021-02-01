Tunceli'de jandarma komandolardan "Her yerde ben varım" mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli'de görev yapan jandarma komandolar, kar kıyafetleri ile "Her yerde ben varım" mesajı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından jandarma komandoların kar kıyafetleriyle yer aldığı video paylaşıldı. Paylaşılan videoda komandolar, komando andını okuyarak "Her yerde ben varım" mesajı verdi. Tunceli'nin huzur kenti olmasını sağlayan jandarma komandolar, son yıllarda teröre büyük darbe vurulmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.