Doğa koruma ekiplerini bekleyen tilkiler dikkat çekti

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan tilkiler, doğaya yem bırakan görevlileri beklerken görüntülendi.

Tunceli’de çetin geçen kış koşulları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından memeliler ve kanatlı hayvanlar için doğaya düzenli olarak yem bırakılıyor. Tunceli Valiliği ve kaymakamlıkların da destek verdiği çalışma kapsamında tedarik edilen 30 tonluk yemin, 10 tonluk bölümü kent genelinde belirlenen alanlara bırakıldı.

Doğaya yaban hayvanları için yem bırakan görevliler, yollarını gözleyen tilkilerin o anlarını da kamerayla kayıt altına aldı. Ekiplerin belirli periyotlarla 20 ton yemi doğaya bırakacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.