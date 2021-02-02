Tunceli’de afet ve acil durumlar için bilgilendirme

Tunceli’de esnaf ve vatandaşlara afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tunceli Valiliği, İl Afet Komisyonu koordinasyonuyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri tarafından esnaf ve vatandaşlara afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında broşür ve eğitim kiti dağıtıldı. Polisler bilgilendirme de yaparken, uygulamanın belirli periyotlarda sürece aktarıldı.

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