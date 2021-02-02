Tunceli Valiliğinden “çatışma yok” açıklaması

Tunceli Valiliği sosyal medyada paylaşılan ‘çatışma çıktığı ve şehit verildiği' haberlerinin doğru olmadığı bilgisini paylaştı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Bazı sosyal medya hesaplarında Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
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