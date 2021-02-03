97 yaşındaki Hasan dede evine gelen sağlıkçılara curasıyla türkü söyledi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde geçtiğimiz hafta aşı olan Hasan Tunceli, kendisini kontrole gelen sağlık çalışanlarını evinde misafir edip çalgısı eşliğinde türkü söyledi

Tunceli'de 97 yaşındaki Hasan Tuncel, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında aşı olduktan sonra kendisini kontrole gelen sağlıkçılara cura ismi verilen çalgısı ile türkü söyledi.

Eşi 2 yıl önce vefat eden 4 çocuk babası 97 yaşındaki Hasan Tuncel, Çemişgezek ilçesinde yalnız başına hayatını sürdürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kısıtlamalara uyan Hasan dede, geçtiğimiz hafta Covid19'la mücadele kapsamında önerilere uyarak aşı oldu. Aşı sonrasında sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı tekrar ziyaret edilen Hasan dede, onlara sürpriz yaptı. Sağlık kontrolünü yapan sağlıkçıları evinde misafir eden Hasan dede, cura ismi verilen müzik aletini çalarak türkü söyledi.

Sağlık ekiplerinin kendisini kontrol amaçlı sıklıkla ziyaret ettiğini belirten Hasan Tuncel, “Allah sağlıkçılarımıza keder vermesin. Devletimize, milletimize, yurdumuza Cenabı Allah iyilik versin. Çok şükür benim sağlığım yerinde. Doktoru, hemşiresi, hademesi sağ olsun gelip beni soruyorlar. İğne de vuruyorlar. Allah cumhur reisimize, doktorlarımıza, ordumuza, polisimize keder vermesin" dedi.

Kendisinin de sahada yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına saz çalıp türkü söylemek istediğini aktaran Tunceli, 97 yaşında olduğunu belirterek, "Cenabı Allah bu dünyada bizleri iyilikten ayırmasın. Kötülükleri bizden uzak etsin. Birlik beraberlik içerisinde olalım. O zaman devletimizin sırtı yere gelmez” ifadelerini kullandı.

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