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Tunceli'de evlerin bile kara gömüldüğü ilçede yaşam Ovacık ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan yüksek kesimlerde ise 3 metreye yaklaşan kar nedeniyle, yaşam şartları zorlaşıyor

İHA

Tunceli'de evlerin bile kara gömüldüğü ilçede yaşam Ovacık ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan yüksek kesimlerde ise 3 metreye yaklaşan kar nedeniyle, yaşam şartları zorlaşıyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yağan yoğun kar, adeta evleri içine aldı. İlçede yaşayan vatandaşlar zorlanan yaşam şartları ile mücadele ederken, zorluklarını dile getirdi. Karla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı’nda da ayrıca kartpostallık görüntüler oluştu.
Tunceli’nin bin 280 rakımlı ve 3 bin 300 nüfuslu ilçesi Ovacık, son bir ayda yoğun kar yağışı aldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken yüksek kesimlerde 3 metreye yaklaştı. İl özel idaresi, karayolları ve belediye ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü ilçede vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin önünde biriken karları temizleyerek hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu yıl geciken yağış, kimi ilçe sakinlerini mutlu ederken kimileri ise, yaşadıkları zorlukları dile getirdi.
Öte yandan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda da karla birlikte ortaya izlenmesi keyif veren kartpostallık görüntüler oluşmasını sağladı.
İlçeye bağlı Ziyaret Köyü’nde yaşayan ve evi kar altında kaybolacak duruma gelen Kazım Ağdoğdu, “Son yağan kar iki metreyi buldu. Artık bundan sonra ne kadar yağar Allah bilir. Ama kar bu memleketin bereketidir. Kar olmadı mı su olmaz, hiçbir şey olmaz. Ama zamanında yağıp zamanında kalksın temennimiz odur” dedi.
Kış mevsiminin ağır geçtiğini belirten Uygar Biter, “3 gün içinde bir buçuk metre kar yağdı. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, kar atmakla uğraşıyoruz böylece geçiyor zaman” diye konuştu.

"40 sene sonra edik giydi"
40 yıl önce göç ederek İstanbul’a gittiğini ve emekli olduktan sonra yeniden memleketine döndüğünü belirten Mehmet Alıcı, “Burada doymamıştık. Batı’ya göç etmiştik. Gittik Batı’da çalışıp emekli olduk. Dönüp buraya geldik. Oğlumuzun desteğiyle köyde bir ev yaptık. Pandemiden dolayı da bu kış burada kaldık. Hayatımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Bu ayağımdaki edikleri 40 sene önce kaynanama bırakmıştım. 40 sene sonra yeniden ihtiyaç duyduk. Kaynanamdan aldım yolları açıyorum”ifadelerini kullandı.
İlçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bir anda bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.
Çakmaklı Köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Ali Ekber Sarıgül, “Kış burada çok zordur. 67 ay kışın içindeyiz. Tek kazancımız hayvancılık. Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz başka bir geçimimiz yok” şeklinde konuştu.
Hayvancılıkla uğraşanlardan Erdal Sarıgül ise, “Son zamanlarda burada bir buçuk metre kar yağdı. İnşallah bundan sonra da yağmaz. Hayvancılıkla uğraşan insanlar için zor oluyor. Kış ne kadar hafif geçerse bizim için o kadar iyi olur” dedi.
İlçe sakinlerinden Teslim Karataş, kış mevsiminin zor geçmesine rağmen ilçede bulunan kayak tesisine turist gelmesi halinde katkı sağlayacağını belirtirken, kamping işleten Mahmut Utan'da bu yıl kuraklık yaşanacağı endişesi nedeniyle tedirgin olduklarına dikkat çekerek, “Karın yağması bizi mutlu etti. Doğamız için de iyi oldu. Burada dört mevsimi dolu dolu yaşıyoruz. Kar ne kadar çok yağarsa mevsimler de o kadar güzel oluyor. Bu nedenle çok mutluyuz” diye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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