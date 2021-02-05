Tunceli Valiliği: "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu başlatıldı

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Tunceli Valiliği, bugün itibariyle “Eren7 MercanMunzur” operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada:" İlimizde BTÖ’yü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 05 Şubat 2021 tarihinde “Eren7 MercanMunzur” Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda İl Jandarma Komutanlığımızda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.062) personel [(59) operasyonel tim] görev almaktadır. Eren’lere Selam Olsun" denildi.

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