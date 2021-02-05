Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi

DHA

Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi


OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'de, bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline gelen ve gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinden temizlenen Munzur Dağları, profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından doğal stüdyo gibi kullanılmaya başlandı. Moda çekimi için Tunceli'ye gelen ve 'The Miss Globe' güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, "İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok. Burada huzur, moda, barış ve sanat var. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum" dedi.
Doğal güzelliği, endemik türleri ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Tunceli, zor coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından da tercih edilmeye başlanan bölgede, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da eksi 15 derecelerde olduğu Munzur Dağları'nın eteklerinde moda çekimi yapıldı. Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde 'Best Model Of Turkey'de Doğulu en iyi model seçilen, 'The Miss Globe'da da Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde yaklaşık 8 saat süren çekim yaptı. Çekimleri, 20 yıldır bölgede gönüllü turizm elçisi olan, belgesel yapımcısı ve doğa fotoğrafçısı Malik Kaya gerçekleştirdi. 
'BURADA ARTIK TERÖR DEĞİL, MODA VAR'
Bölgeye karşı insanlarda oluşan ön yargıyı yıkmak için böyle bir proje başlattığını belirten Duygu Çakmak, "2 senedir modellik yapıyorum. Geçtiğimiz ayda uluslararası güzellik yarışmasında ülkemizi temsil ettim. 2019 yılında da Best Model yarışmasında en iyi Doğulu model ödülünü aldım. Aslında ben de Tuncelili bir ailenin çocuğuyum. Birkaç kere buraya gelmiştim ve 'Neden burada böyle bir çalışma yapmıyorum' diye düşündüm. Şu an burada çok zor koşullarda çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 metre kar var burada ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ancak en güzel karelerin böyle bir manzarada çıkacağına inandık. Bu yüzden çalışmamızı büyük bir zevkle sürdürüyoruz. İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok, burada huzur, moda, barış ve sanat var artık. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum. Birçok sanatseveri buraya davet ediyorum. Çekimlerimizi bölgenin en iyi fotoğrafçısı olarak bilinen Malik Kaya yaptı ve ortaya çok güzel kareler çıktı. Hem Malik Kaya ve ekibine hem de bu çekim için özel kıyafet hazırlayan modacı Fırat Kaplan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.
'BU COĞRAFYADA BÖYLE ÇEKİMLER YAPMAK MUTLULUK VERİCİ'
Malik Kaya da ilk kez bu tarzda fotoğraflar çektiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır profesyonel anlamda fotoğrafçılık yapıyorum. Duygu hanım bu projeyle geldiğinde çok mutlu oldum ve bir heyecana kapıldım. Soluğu Munzur Çayı'nın kenarında, Ovacık'ın karlı dağlarında ve yöresel taş evlerinde aldık. Beyaz örtüyle kaplanan doğada çok güzel kareler ortaya çıktı. Bölgemiz fotoğraf çekimleri için çok güzel bir yer. Her zaman bu güzellikleri görmeye gelen doğa ve fotoğraf severler vardı. İnanıyorum ki bugün yaptığımız çekimler sonucunda buraya birçok sanatsever ve modeller gelecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık
2021-02-05 10:47:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli Valiliği: "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği: "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu ...
Tunceli'de o doktor iyileşti, mutasyonlu virüs taşıyan vaka kalmadı
YEREL HABERLER Tunceli'de o doktor iyileşti, mutasyonlu virüs ...
Tunceli'de, 2020'de kaçak avlanan 134 kişiye 382 bin TL ceza
YEREL HABERLER Tunceli'de, 2020'de kaçak avlanan 134 kişiye 382 bin ...
Tunceli'de evlerin bile kara gömüldüğü ilçede yaşam Ovacık ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan yüksek kesimlerde ise 3 metreye yaklaşan kar nedeniyle, yaşam şartları zorlaşıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de evlerin bile kara gömüldüğü ilçede ...
Tunceli’de köy yollarında karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Tunceli’de köy yollarında karla mücadele devam ediyor
Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması
97 yaşındaki Hasan dede evine gelen sağlıkçılara curasıyla türkü söyledi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde geçtiğimiz hafta aşı olan Hasan Tunceli, kendisini kontrole gelen sağlık çalışanlarını evinde misafir edip çalgısı eşliğinde türkü söyledi
YEREL HABERLER 97 yaşındaki Hasan dede evine gelen sağlıkçılara ...
Tunceli'de sağlık çalışanın incelenen numunesinde mutasyonlu virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de sağlık çalışanın incelenen numunesinde ...
Tunceli Valiliği’nden çatışma haberleri ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği’nden çatışma haberleri ile ilgili ...