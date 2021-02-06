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Tunceli'de, pandemi nedeniyle meme kanseri taramasında yüzde 70 azalma

DHA

Tunceli'de, pandemi nedeniyle meme kanseri taramasında yüzde 70 azalma


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu 100 bin nüfus altı iller arasında, 2019'da Meme Kanseri Tarama Programı'nda Türkiye birincisi olan kentte, geçen yılki taramalarda pandemi süreci kaynaklı yüzde 70 düşüş olduğu belirlendi. Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakkı Aktaş, "Günlük tarama sayılarımız bu süreçte yüzde 70 düştü. Covid-19 pandemisinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemlerin hepsi alındı, erken teşhis çok önemli" dedi. 
Koronavirüse yakalanma korkusu nedeniyle sağlık kuruluşlarındaki rutin kontrollerin aksatılması ya da yapılmaması, erken teşhis ve tedavi konularında sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor. Tunceli Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu 100 bin nüfus altı iller arasında, 2019'da Meme Kanseri Tarama Programı'nda Türkiye birincisi olan kentte, pandemi süreci nedeniyle geçen yılki taramalarda yüzde 70 düşüş yaşandığı belirtildi.
Tunceli Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Aktaş, kanserin nedenlerinin 3'te 1'inin özellikle tütün kullanımı, obezite, yetersiz fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarının oluşturduğunu belirterek, mücadeledeki en güçlü yöntemlerden birinin de kanser tarama programları olduğunu söyledi.
3 KANSER TÜRÜ İÇİN ÜCRETSİZ TARAMA
Türkiye'de kanser tarama programı kapsamında, 3 kanser türünün ücretsiz olarak taramasını yaptıklarını dile getiren Dr. Karakaş, "40-69 yaş grubu için meme kanseri taraması, 30-65 yaş için rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arasındaki erkekler için de kalın bağırsak kanseri taraması yapmaktayız. Tunceli Sağlık Müdürlüğü olarak kanser taramalarında çok başarılı bir ildik. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda birçok ödül aldık. En son olarak da 2019 yılında Türkiye genelinde kendi nüfus bölgeleri arasında meme kanseri taramasında Türkiye birincisi olmuştuk. Bu noktada ekibimiz özveriyle çalışmaktadır. 2020 yılı Mart ayında başlayan pandemi sürecinde ne yazık ki başvuru sayılarında önemli ölçüde bir azalma oldu. Geçen yıllarda KETEM merkezimize günlük ortalama 12 kişi başvururken, pandemi sürecinde bu sayı 3'e kadar düştü. Buralarda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın enfeksiyon kontrol önlemlerine birebir uyarak çalışmalara devam etmekteyiz. Biz buradan vatandaşlarımızı taramalarını yapmak için KETEM ve aile hekimliklerine bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-02-06 08:58:20

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