Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunun yürütüldüğü bölgeye gelen Vali Mehmet Ali Özkan ve komutanlar, güvenlik güçlerine destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli'de, terör örgütlerine yönelik Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1062 personelin katılımıyla dün başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Karlı ve sarp arazilerde operasyon devam ederken, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Jandarma Komutan yardımcıları Albay Naim Tavlı ile Albay Halil Başer operasyon bölgesine geldi. Bölgede arama tarama ve operasyon faaliyetleri hakkında komutanlardan bilgi alan Vali Özkan, teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerine desteklerini illetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-02-06 10:49:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.