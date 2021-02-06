Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

İHA

Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

Tunceli’de yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı.
Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatlarıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşların yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, yaban hayvanların yoğun olarak bulunduğu karlı dağlara çıkarak çeşitli noktalara 2 ton yem bırakıldı.
Yem bırakma çalışmaların kış boyunca devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
YEREL HABERLER Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Tunceli'de "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu sürüyor, Vali'de bölgeye gitti
YEREL HABERLER Tunceli'de "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu ...
Sokak hayvanlarına yiyecek desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yiyecek desteği
Tunceli'de, pandemi nedeniyle meme kanseri taramasında yüzde 70 azalma
YEREL HABERLER Tunceli'de, pandemi nedeniyle meme kanseri ...
Tunceli Valiliği özel bakım merkezindeki ölümlerle ilgili açıklamayaptı
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği özel bakım merkezindeki ölümlerle ...
Tunceli Valiliğinden özel bakım merkezi hakkında açıklama
YEREL HABERLER Tunceli Valiliğinden özel bakım merkezi hakkında ...
Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi
YEREL HABERLER Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda ...
Tunceli Valiliği: "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği: "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu ...
Tunceli'de o doktor iyileşti, mutasyonlu virüs taşıyan vaka kalmadı
YEREL HABERLER Tunceli'de o doktor iyileşti, mutasyonlu virüs ...
Tunceli'de, 2020'de kaçak avlanan 134 kişiye 382 bin TL ceza
YEREL HABERLER Tunceli'de, 2020'de kaçak avlanan 134 kişiye 382 bin ...
Tunceli'de evlerin bile kara gömüldüğü ilçede yaşam Ovacık ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan yüksek kesimlerde ise 3 metreye yaklaşan kar nedeniyle, yaşam şartları zorlaşıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de evlerin bile kara gömüldüğü ilçede ...