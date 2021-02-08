Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği 

DHA

Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği 


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek amacıyla toplanan, siyasi parti ve sendika temsilcilerinden oluşan grup, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki etkinlik yasağına rağmen açıklama yapmak isteyince polis engel oldu. Yaşanan gerginliğin ardından grup, sendika önünde açıklama yapıp, dağıldı.
Tunceli Sanat Sokağı'nda, siyasi parti ve sendika temsilcilerinden oluşan grup, öğle saatlerinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek amacıyla bir araya geldi. Tunceli Valiliği'nce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis ekipleri, açıklamak yapmak isteyen gruba izin vermedi. Uyarıya rağmen grup, dağılmadı. Yaşanan gerginliğin ardından grup, Kamu Emekçileri Sendikası önünde açıklama yaparak, dağıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-02-08 14:17:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kara akbaba bakım ve tedavisinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Kara akbaba bakım ve tedavisinin ardından doğaya ...
Tuncelili gurbetçilerden sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Tuncelili gurbetçilerden sokak hayvanlarına mama ...
Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar
YEREL HABERLER Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem ...
Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem ...
Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
YEREL HABERLER Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Tunceli'de "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu sürüyor, Vali'de bölgeye gitti
YEREL HABERLER Tunceli'de "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu ...
Sokak hayvanlarına yiyecek desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yiyecek desteği
Tunceli'de, pandemi nedeniyle meme kanseri taramasında yüzde 70 azalma
YEREL HABERLER Tunceli'de, pandemi nedeniyle meme kanseri ...