Kurtlara karşı Kangallı ve silahlı nöbet



Serhat Ozan YILDIRIM/ ÇEMİZGEZEK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'de, küçükbaş hayvancılığın en yaygın olduğu Çemişgezek ilçesinde sürü sahipleri, artan kurt saldırılarına karşı koyun ve kuzularını, bazılarını 10 koyun karşılığında aldıkları Kangal köpekleri ve ses çıkarmak amaçlı silah ile korumaya çalışıyor. Sürü sahibi Seçkin Ekici, en büyük savunma silahlarının Kangal köpekleri olduğunu belirterek, "Koyunlarımızın etrafında koruma misali sürekli duruyorlar. Biz bu köpeklerimizin sayesinde koyunlarımızı yaza çıkarıyoruz. Köpeklerimiz olmazsa kurtlar, koyun ve kuzularımızı parçalar" dedi.

Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Çemizgezek ilçesinde sürü sahipleri, 3 bin rakımlı Ovacık ilçesinde bulunan Havaçor Yaylası'nda yaklaşık 5 ay çadırlarda kalarak, hayvanlarını otlatıp, ürettikleri peynir ve yağı satınca eylül ayı sonunda zorlu yolculuğun ardından köylerine geri döndü. Hıdıroz köyünde sürü sahipleri, 'kom' dedikleri ve taştan ördükleri, tavanını da brandalarla kapattıkları alanda hayvanlarını barındırıyor. Yaz aylarında depoladıkları arpa ve mercimek samanlarını günde 3 kez komdan çıkardıkları hayvanlarına veren köylüler, su ihtiyaçlarını da yakındaki Keban Barajı Gölü'ne götürerek gideriyor.

HEM KUZU HEM DE KURT NÖBETİ

Kuzulama mevsimiyle beraber hayvanlarının dünyaya sağlıklı gelmesi için ahırlarda sabahlayan sürü sahiplerini, hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düşmesiyle kurt korkusu sardı. Aç kalan kurtlar, yaklaşık 5 bin koyunun bulunduğu bölgeye inerek, hayvanların telef olmasına neden olunca sürü sahipleri, sesle korkutmak amaçlı silahın yanı sıra tanesini 10 koyun karşılığında aldıkları Kangal köpekleriyle nöbet tutmaya başladı.

'KANGALLAR, EN BÜYÜK SAVUNMA SİLAHIMIZ'

Kurt saldırıları ve diğer tehlikelere karşı Kangal köpeklerinin en büyük savunma silahları olduğunu kaydeden Uğur Ekici, "Biz yılın 4 ayını Ovacık'ın yüksek kesimli yaylalarında geçirdikten sonra köyümüze dönmekteyiz. Koyunlarımızda kuzulama başladı. İşimiz çok zor. Buralarda sabahlıyoruz. Komlarımız da köylerimize uzak. Bu zorlukların üstüne bir de kurtlarla uğraşmak zorundayız. Onlara karşı en büyük savunma silahımız kangal köpeklerimiz. Ben bu köpeği yavruyken Sivas'ta 10 koyun karşılığında vererek aldım. Gündüz koyunlar merada otlarken, gece de ahırların etrafında durmadan devriye atıyor. Koyunlarımıza ve kuzularımıza sahip çıkıyor. Bunlar bizim can dostlarımız ve en büyük savunma silahımız. 4 tane kangal köpeğimiz var. Bu gördüğünüzün ismi 'Koto' ve 2 yaşında" diye konuştu.

'SİLAHI ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANMIYORUZ'

Kurtların kendilerine verdikleri zarara rağmen silahı öldürme amaçlı kullanmadıklarını söyleyen sürü sahibi Seçkin Ekici de şunları söyledi:

"Korkutma amacıyla kullanıyoruz. Bu mevsimde koyunlarımız doğum yapıyor. Havalar da geceleri bayağı soğuk oluyor. Bu eziyetlerin yanında kurtlar da komlarımıza yaklaşıyor. Sivas'tan getirttiğim kangallarım var. Bunlar geceden sabaha kadar asla uyumazlar. Komların etrafında kurt nöbeti tutarlar. Gündüz ise koyunlarımızla meraya çıktığımızda tüm köpekleri yanımıza alıyoruz. Koyunlarımızın etrafında koruma misali sürekli duruyorlar. Biz bu köpeklerimizin sayesinde koyunlarımızı yaza çıkartıyoruz. Köpeklerimiz olmazsa, kurtlar koyun ve kuzularımızı parçalar. Zaten bu kış birkaç tane zayiat verdik. Kurtlar bize ne kadar zarar verseler de koyunlarımızı parçalamak isteseler de biz onları öldürmek istemiyoruz. Geceleri silah kullanıyoruz ama sadece korkutmak amaçlı. Havaya birkaç el silah sıkınca köpeklerin de desteğiyle bölgeden uzaklaşıyorlar."DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM

2021-02-09 09:13:58



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