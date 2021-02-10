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Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada

DHA

Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada


Serhat Ozan YILDIRIM/ ÇEMİŞGEZEK/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde sürü sahiplerinin kurt saldırılarından korunmada en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan koyunların görüntüsünü almak isteyen gazetecilerin 5 metre yükseklikteki dronuna, kangal köpeğinin saldırma anı kameraya yansıdı. Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Dron, koyunların üstüne geldiği anda 5 metre sıçrayarak havada kaptı" dedi.
Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler dronla görüntü almak istedi. Koyun sürüsünü çekmek için yükselen dronun yaklaştığını gören Kangal köpeği, koşarak 5 metre yükseklikteki dronu kaptı. Kangal köpeği daha sonra dronu bırakıp uzaklaştı. Dron kamerası bu anları saniye saniye kaydetti. 
'KOYUNLARA HİÇBİR ŞEYİ YAKLAŞTIRMIYOR'
Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Demirören Haber Ajansı (DHA) koyun ve kuzularımızı çekmek için bu bölgeye geldi. Dron, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı" diye konuştu. 
DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM
2021-02-10 08:57:22

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