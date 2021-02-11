Tunceli Valisi Özkan'dan “Covid-19 tedbirlerine uyalım” çağrısı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Korona virüs (Covid19) tehlikesinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan tedbirleri uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Salgın izlem ve kontrol sürecinin alınan tedbirler ve vatandaşların azami riayetleri sebebiyle kontrollü bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Vali Mehmet Ali Özkan, “Bu hususta kadirşinas hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlerin bu metaneti ve tedbirlerimize gösterdiğiniz riayet ile 15 Şubat tarihi itibariyle köy okullarımızı ve bağımsız anaokullarımızı, 1 Mart tarihi itibariyle de tüm ilkokullarımız ile 8. ve 12. sınıflarımızı açıyoruz. İlimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirebilmemiz, hepimizin salgın tedbirlerine dikkat etmemiz, gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmememiz, maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz suretiyle mümkün olacaktır. Eğitimde fırsat eşitliği konusunda hassasiyetini bildiğim Tunceli'mizin, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağına ve salgın tedbirlerini bugüne kadar olduğundan daha çok sahipleneceğine inancım tamdır.Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım, buluşmaları, misafirlikleri erteleyelim. Hem sevdiklerimizi hem de çocuklarımızı koruyalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.