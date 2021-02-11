Tunceli’de oyun oynarken yakalanan 11 şahsa 7 bin 739 TL ceza kesildi

Tunceli’de yapılan denetimlerde kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynadıkları tespit edilen 1’i işletme sahibi toplam 11 kişiye 7 bin 739 TL idari para cezası kesildi.

Tunceli Valiliği, kent genelinde güvenlik güçlerinin Covid19 ile ilgili tedbirleri yerinde denetlediğini bildirdi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin kent merkezinde yaptığı denetimlerde, kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ve içeride oynanması yasak olan okey, iskambil gibi oyunlar oynandığı tespit edildi.

Kıraathaneye giren ekipler 1’i işletme sahibi olmak üzere toplam 11 kişiyi tespit ederek 7 bin 739 TL idari para cezası uyguladı.

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