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22 yıl önce bir kedi sahiplendi, şimdi 30'dan fazla kedisi oldu Tunceli'de 54 yaşındaki Latif Yalçın'ın bir kedi sahiplenerek başladığı hayvan sevgisi, sokağa bırakılan hayvanlarla artarak çoğaldı

İHA

22 yıl önce bir kedi sahiplendi, şimdi 30'dan fazla kedisi oldu Tunceli'de 54 yaşındaki Latif Yalçın'ın bir kedi sahiplenerek başladığı hayvan sevgisi, sokağa bırakılan hayvanlarla artarak çoğaldı

Tunceli’de 54 yaşındaki Latif Yalçın , 22 yıl önce bir kedi sahiplenmesiyle başladığı hayvan sevgisi büyüdü, şimdi 30'dan fazla hayvana bakmaya başladı.
Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi’nde 6 kişilik ailesiyle yaşayan 54 yaşındaki Latif Yalçın, 22 yıl önce bir tane kedi sahiplendi. Zamanla yavrulayan kedilerin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Kendi kedilerinin yanı sıra çevredekilerin de bıraktığı kedilere sahip çıkan Yalçın, şimdilerde sayısı 30’u geçti. Kedileri düzenli besleyen Yalçın zaman zaman mama konusunda sıkıntı çekse de onlarla yakından ilgilenmeyi ihmal etmiyor.
Uzun yıllardır kedileri beslediğini belirten Latif Yalçın, “Pek kimse sahip çıkmıyor. Mecburen acıyıp bakıyorum. İnsanlar 'sen bu kadar kediyle nasıl baş ediyorsun' diyorlar. Ben onlara 'yardımcı oluyorum Allah'da bana yardımcı oluyor" diyorum onlara. Duyarlı vatandaşlar birer paket mama yollasalar, onlar da sevap kazanır” dedi.

Kış için yuva yaptı, soba da yakıyor
Bazı kişilerin kedileri sokağa bıraktığını ifade eden Yalçın, “Hayvan kapımıza gelince gitmiyor. Sıcak bir yer, yemek görüyor. Burada kediler için bir yer yaptık. Kışın da üşümesinler diye soba yakıyorum. İçeride yerlerini yaptım. Kış mevsiminde altlarına toprak koyuyorum. Sularını, vitaminlerini veriyorum” diye konuştu.

"Aşı yapılırsa daha rahat bakabiliriz"
6 kişilik ailesi olduğunu ve gelinen aşamada kedileri beslemenin ekonomik gücünü aştığını kaydeden Yalçın, “Eve iki ekmek aldığımız zaman yarısını onlara veriyoruz. İnsanlardan mama konusunda destek bekliyoruz. Yine bunların aşıları yapılsa, kısırlaştırılsalar daha rahat bakabiliriz. Çünkü bizim gücümüz aşı yapmaya, vitamin ilaçlarını almaya yetmiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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