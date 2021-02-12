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Aşı olan Vali Özkan: "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ediyorum"

İHA

Aşı olan Vali Özkan: "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ediyorum"

Korona virüs (Covid19) aşısı yaptıran Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "İnsanlarımız aşıdan kaçınmaya yönlendiriliyor. Kesinlikle ben oldum, olduğumu dahi hissetmedim. Ben risk grubuna göre Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tarihte tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanlığının idarecilerin Covid19 aşısı yaptırmaları konusundaki çağrısı üzerine Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Tunceli Devlet Hastanesi’nde ilk doz aşılarını oldu. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özkan, “Sağlık Bakanlığımız koordinesinde ülkemiz genelinde yapılan aşı çalışmaları ilimiz düzeyinde de arkadaşlarımızın özveri ve gayretleriyle üst düzey bir şekilde yürütülmekte. Bugün de Sağlık Bakanlığımızın yöneticilere yani bizlere nacizane aşı olun denildi. Bizler de İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımızla birlikte aşımızı olmak üzere hastanemize geldik. Az önce aşımızı olduk. Sağlıkçı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Aşıyı neredeyse hiç hissetmedim. İnşallah ilimiz genelinde aşılama çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
Aşılama çalışmalarına rağmen vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularından taviz vermemeleri çağrısı yapan Vali Özkan, “İnşallah daha sağlıklı, daha güzel yarınlara hep beraber adım atacağız. Hem kendimiz hem arkadaşlarımız için hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.
Aşı konusunda sosyal medya ve toplum içerisinde zaman zaman olumsuz algılar oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Vali Özkan, “İnsanlarımız aşıdan kaçınmaya yönlendiriliyor. Kesinlikle ben oldum, olduğumu dahi hissetmedim. Aşı toplumumuz için bir gereklilik, bir de salgın sürecinde de bir gerçeklik. Ben risk grubuna göre Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tarihte tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Eğer okullarımızda hep beraber çocuklarımız cıvıl cıvıl olsun istiyorsak, sokaklarımızda insanlarımız neşeli dolaşacaksa sistem üzerinden sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, Vali Özkan ve beraberindekilere bilgiler verdi.

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