Tunceli’de bin 651 öğrenci ders başı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de bin 651 öğrenci ders başı yaptı

İHA

Tunceli’de bin 651 öğrenci ders başı yaptı

Tunceli’de 31 köy okulu ile anasınıflarında yüz yüze eğitim başladı.
Tunceli genelinde 31 köy okulu ile anasınıfında bin 651 öğrenci 160 öğretmen nezaretinde yüz yüze eğitime başladı. Eğitimöğretime başlayan Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyü anasınıfı, ilkokulu ile ortaokuluna Vali Mehmet Ali Özkan ile ilçe protokolü giderek hem faaliyetleri yerinde inceledi, hem de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden ve öğrencilere hediye ile Türk Bayrağı veren Vali Özkan, “Eğitim öğretimin devam etmesi, sürekli olması hatta sosyal hayatın da ilimiz genelinde süreklilik arz etmesi için üç koşulumuz var. Maske, mesafe, hijyen diyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kurallara uyması bizler açısından son derce önemli. Bugün okullarımızı açıyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz bu kurallara riayet ettiği sürece sosyal hayatı da yavaş yavaş hareketlendirmeye başlayacağız. Çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Onlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacaklar” dedi.
Tüm okullarda pandemi kurallarına riayet edildiğini anımsatan Vali Özkan, “Çocuklarımızın araçta geliş sırası, okullardaki sıraları tamamen belirlenmiş durumda. Salgına yönelik tüm tedbirler il milli eğitim müdürümüz, ilçe kaymakamlarımız ve öğretmenlerimiz tarafından alınmış durumda. İnşallah sağlıklı, iyi bir eğitim öğretim yılı olur” diye konuştu.

“En kontrollü yürüten il bizim ilimiz”
Pandemi ile mücadeleye de değinen Özkan, “İnsanlarımıza teşekkür ediyorum. Salgınla mücadele konusunda en önde, en tedbirli, bu süreci en kontrollü yürüten il bizim ilimiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra gerek çocuklarımızın okullarına devam etmesi gerekse de sosyal hayatın ilimiz genelinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hepimizin ayrıca maske, mesafe ve hijyen üçlemesine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu son derece önemli bir konu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehir hayatı sıkıcı geldi, köyüne yerleşip hayvancılık yapmaya başladı
YEREL HABERLER Şehir hayatı sıkıcı geldi, köyüne yerleşip ...
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü
YEREL HABERLER 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki ...
Tunceli'de, evde kumar oynayan 25 kişiye 120 bin lira ceza
YEREL HABERLER Tunceli'de, evde kumar oynayan 25 kişiye 120 bin lira ...
Tunceli’de kumar oynayan 25 şahsa, 120 bin TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Tunceli’de kumar oynayan 25 şahsa, 120 bin TL idari ...