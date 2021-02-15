Tunceli'de köy okullarında eğitim gören 1651 öğrenci için ders zili çaldı



Serhat Ozan YILDIRIM/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)-TUNCELİ merkez ve ilçelere bağlı 31 köy okulunda 1651 öğrenci uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı. Velileriyle okula gelen öğrenciler, ateş ölçümlerinin ardından sınıflara alındı. Köy okullarını ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan, "Uzun zamandır özlediğimiz ve beklediğimiz çocuklarımızın okullarıyla buluşmalarıydı. Çok şükür bugün köy okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyeti başladı. Tunceli halkımıza teşekkür ediyorum, salgınla mücadele konusunda en önde, en tedbirli ve süreci kontrollü yürüten bir iliz. Bundan sonra çocuklarımızın okullarına devam edebilmesi için gerekse sosyal hayatın ilimiz genelinde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hep beraber kurallara riayet etmemiz gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı. Tunceli genelindeki 31 köy okulunda da öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında hazır hale getirilen okullarına velileriyle gelerek dersbaşı yaptı. 1651 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığı okullarda, öğrenciler sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre, ateşleri ölçülerek içeri alındı. Mazgirt ilçesindeki köy okullarını ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli eşlik etti. Vali Özkan, öğrencilerle sohbet ederek, Türk bayrağı ve çikolata ikram etti.

'ÇOCUKLARIMIZ KURALLARA UYUYOR'

Ziyaretler sonrası açıklamalardan bulunan Vali Özkan, uzun zamandır bekledikleri ve özledikleri bir anı yaşadıklarını dile getirerek, "Çok şükür bugün köy okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyeti başladı. Eğitim ve öğretimin devam etmesi ve sürekli olması için üç koşulumuz var; Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kurallara uyması, bizler açısından son derece önemli. Bugün okullarımızı açıyoruz. İnşallah hemşerilerimiz bu kurallara dikkat ettiği sürece sosyal hayatı yavaş yavaş hareketlendireceğiz. Çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Çocuklarımız da kurallara uyuyor ve uymaya devam edecek" diye konuştu.

'SALGINLA MÜCADELEDE EN TEDBİRLİ İLİZ'

Salgınla mücadele sürecini kontrollü yürüten illerin başında geldiklerini söyleyen Vali Özkan, "En tedbirli iliz. Bundan sonra çocuklarımızın okullarına devam edebilmesi için hep beraber kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Eğitim ve öğretimde köy okullarımızı açtık, köy okullarımızın yanı sıra 8 ve 12'nci sınıflarımızı açacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıklar tüm tedbirleri aldı. Okullarımızın açılmasında gayret gösteren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kesintisiz, sürekli ve güzel bir eğitim yılını tamamlamak nasip olur" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de uzun bir aradan sonra okullarının açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Mazgirt Serhat Ozan YILDIRIM

2021-02-15 14:53:04



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