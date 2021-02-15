Tunceli'de köy okullarında eğitim gören 1651 öğrenci için ders zili çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de köy okullarında eğitim gören 1651 öğrenci için ders zili çaldı

DHA

Tunceli'de köy okullarında eğitim gören 1651 öğrenci için ders zili çaldı


Serhat Ozan YILDIRIM/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)-TUNCELİ merkez ve ilçelere bağlı 31 köy okulunda 1651 öğrenci uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı. Velileriyle okula gelen öğrenciler, ateş ölçümlerinin ardından sınıflara alındı. Köy okullarını ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan, "Uzun zamandır özlediğimiz ve beklediğimiz çocuklarımızın okullarıyla buluşmalarıydı. Çok şükür bugün köy okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyeti başladı. Tunceli halkımıza teşekkür ediyorum, salgınla mücadele konusunda en önde, en tedbirli ve süreci kontrollü yürüten bir iliz. Bundan sonra çocuklarımızın okullarına devam edebilmesi için gerekse sosyal hayatın ilimiz genelinde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hep beraber kurallara riayet etmemiz gerekiyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı. Tunceli genelindeki 31 köy okulunda da öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında hazır hale getirilen okullarına velileriyle gelerek dersbaşı yaptı. 1651 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığı okullarda, öğrenciler sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre, ateşleri ölçülerek içeri alındı. Mazgirt ilçesindeki köy okullarını ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli eşlik etti. Vali Özkan, öğrencilerle sohbet ederek, Türk bayrağı ve çikolata ikram etti. 
'ÇOCUKLARIMIZ KURALLARA UYUYOR'
Ziyaretler sonrası açıklamalardan bulunan Vali Özkan, uzun zamandır bekledikleri ve özledikleri bir anı yaşadıklarını dile getirerek, "Çok şükür bugün köy okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyeti başladı. Eğitim ve öğretimin devam etmesi ve sürekli olması için üç koşulumuz var; Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kurallara uyması, bizler açısından son derece önemli. Bugün okullarımızı açıyoruz. İnşallah hemşerilerimiz bu kurallara dikkat ettiği sürece sosyal hayatı yavaş yavaş hareketlendireceğiz. Çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Çocuklarımız da kurallara uyuyor ve uymaya devam edecek" diye konuştu. 
'SALGINLA MÜCADELEDE EN TEDBİRLİ İLİZ'
Salgınla mücadele sürecini kontrollü yürüten illerin başında geldiklerini söyleyen Vali Özkan, "En tedbirli iliz. Bundan sonra çocuklarımızın okullarına devam edebilmesi için hep beraber kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Eğitim ve öğretimde köy okullarımızı açtık, köy okullarımızın yanı sıra 8 ve 12'nci sınıflarımızı açacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıklar tüm tedbirleri aldı. Okullarımızın açılmasında gayret gösteren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kesintisiz, sürekli ve güzel bir eğitim yılını tamamlamak nasip olur" ifadelerini kullandı. 
Öğrenciler de uzun bir aradan sonra okullarının açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Mazgirt Serhat Ozan YILDIRIM
2021-02-15 14:53:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de bin 651 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Tunceli’de bin 651 öğrenci ders başı yaptı
Şehir hayatı sıkıcı geldi, köyüne yerleşip hayvancılık yapmaya başladı
YEREL HABERLER Şehir hayatı sıkıcı geldi, köyüne yerleşip ...
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü
YEREL HABERLER 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki ...
Tunceli'de, evde kumar oynayan 25 kişiye 120 bin lira ceza
YEREL HABERLER Tunceli'de, evde kumar oynayan 25 kişiye 120 bin lira ...
Tunceli’de kumar oynayan 25 şahsa, 120 bin TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Tunceli’de kumar oynayan 25 şahsa, 120 bin TL idari ...