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Bakteri, bağışıklığı zayıf dağ keçilerinin ölümüne neden olmuş

İHA

Bakteri, bağışıklığı zayıf dağ keçilerinin ölümüne neden olmuş

Tunceli’de Ocak ayında ölü bulunan 8 dağ keçisinin, Sphingomonas Paucimobilis isimli bakteriden kaynaklı telef olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde telefon olan 7 dağ keçisinin de aynı bakteriden telef olup olmadığı ile ilgili incelemenin de sürdüğü bildirildi.
Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı köyünde Ocak ayında 8 dağ keçisinin öldüğü tespit edilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından ölen dağ keçilerinden alınan numuneler Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen keçilerde Sphingomonas Paucimobilis isimli bakteri tespit edildiği öğrenildi. Bakterinin zayıf, bağışıklığı düşük bireylerde ölüme neden olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz hafta da yine aynı ilçeye bağlı Yukarı Oyumca köyü sınırlarında 7 dağ keçisi daha telef olarak bulunmuştu. Ekipler tarafından dağ keçilerinden alınan numuneler de Elazığ Veterinerlik Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.
Burada yapılacak incelemede, keçilerin benzer bakteri yüzünden mi yoksa başka bir nedenle mi öldüklerinin tespit edilmesinin beklendiği bildirildi.

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