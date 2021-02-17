Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan yolu açıldı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan TunceliErzincan yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.
Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan TunceliErzincan yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı. Valilik koordinesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-02-17 10:18:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.