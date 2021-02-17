Tunceli-Erzincan karayolu araç trafiğine açıldı

Yoğun kar yağışı ve görüş kaybı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatılan TunceliErzincan karayolu, yeniden araç trafiğine açıldı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun yağış ve görüş kaybı nedeniyle araç trafiğine kapatılan Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları sonucunda, tüm araçların geçişine açılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.