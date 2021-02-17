Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13.02'de merkezi üssü Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.74 kilometre olarak bildirildi.
Şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği kentte ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.