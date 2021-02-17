Tunceli’deki 4.1'lik depremde olumsuzluk yaşanmadı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.
Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “TunceliPülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.