Tunceli’de Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 35 kişiye 95 bin 725 TL ceza kesildi

Tunceli’de jandarma ekipleri Koronavirüs (Covid19) denetimlerinde 25 kişiye kumar oynamaktan, 10 kişiye ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 95 bin 725 TL para cezası kesti.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca son bir haftada ilimiz genelinde yapılan Covid19 denetimleri sonucunda, 25 kişiye kumar oynamaktan, 10 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 35 kişiye 95.725 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca kumar oynayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.