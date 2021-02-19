Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza

13 şehidin katili işte o alçak!

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye 5 bin 376 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin değişik noktalarında denetim gerçekleştirildi. Dron destekli denetimlerde 21 sürücüye hız sınırı, kırmızı ışık ihlali ile emniyet kemeri takmamak, hatalı park ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan toplam 5 bin 376 TL ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-02-19 10:43:54



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