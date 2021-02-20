Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara kurulan fotokapanlardan biriyle koruma altındaki yaban keçisi sürüsü görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nce kaçak avcılığın önüne geçmek ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanları korumak için yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal alanda çeşitli noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Bu noktalardan birindeki fotokapana, nesli tükenme tehlikesi altında olan, koruma altındaki yaban keçisi sürüsü yansıdı. Keçilerin doğal ortamlarındaki görüntüsü, görsel güzellik oluşturdu.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-02-20 16:06:15
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